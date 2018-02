Record rainfall totals in West Michigan

Please enable Javascript to watch this video

GRAND RAPIDS -- The rain event we experienced the past two days was indeed record setting! According to the National Weather Service in Grand Rapids, this event will rank as one of the top three rain events in December, January, and February in West Michigan. The system also broke several temperature records for the warmest overnight low temperature...and record high temperature in Grand Rapids of 63 on Tuesday. The old record was 61 degrees set way back in 1930 on February 20.

The map below...compliments of the NWS, shows an approximation of how much rain has fallen. There's plenty of flooded areas, streets, ponding and standing of water, and the rivers that have yet to crest. The major rivers likely will not crest until later this week and this weekend.

Here's the complete list of rainfall totals from the weather service.

Public Information Statement

National Weather Service Grand Rapids MI

1047 AM EST Wed Feb 21 2018

...48-Hour Rainfall Reports...

Location Amount Time/Date Lat/Lon

...Michigan...

...Allegan County... Dorr 4.32 in 0600 AM 02/21 42.73N/85.74W Plainwell 4.16 in 0700 AM 02/21 42.44N/85.65W Wayland 3.51 in 0810 AM 02/21 42.66N/85.65W 1 NE Shelbyville 3.24 in 0700 AM 02/21 42.61N/85.63W Fennville 3.20 in 0730 AM 02/21 42.60N/86.10W Hopkins 1 N 3.17 in 0700 AM 02/21 42.64N/85.76W 1 W Wayland 3.07 in 0740 AM 02/21 42.67N/85.68W 3 E Allegan 3.00 in 0727 AM 02/21 42.52N/85.77W Allegan 2.76 in 0738 AM 02/21 42.53N/85.83W W Mich Regional Arpt 2.73 in 0653 AM 02/21 42.74N/86.11W 2 WNW Bradley 2.62 in 0730 AM 02/21 42.64N/85.68W ...Barry County... Hastings 3.78 in 0700 AM 02/21 42.65N/85.30W 2 ESE Assyria 3.74 in 0700 AM 02/21 42.45N/85.10W 1 ENE Irving 2.97 in 0737 AM 02/21 42.70N/85.40W ...Calhoun County... W K Kellogg Airport 4.02 in 0653 AM 02/21 42.31N/85.25W 1 E Brownlee Park 3.90 in 0740 AM 02/21 42.32N/85.11W Marshall Brooks Field 3.08 in 0655 AM 02/21 42.26N/84.96W Marshall 1.98 in 0800 AM 02/21 42.27N/84.97W ...Clinton County... Capital City Airport 3.10 in 0700 AM 02/21 42.78N/84.59W 1 N Haslett 3.07 in 0700 AM 02/21 42.77N/84.40W 1 W Dewitt 2.99 in 0700 AM 02/21 42.83N/84.60W ...Eaton County... 2 W Eaton Rapids 4.26 in 0700 AM 02/21 42.50N/84.70W Olivet 3.64 in 0729 AM 02/21 42.44N/84.91W 1 SSW Waverly 3.43 in 0700 AM 02/21 42.72N/84.63W 3 SSW Dimondale 3.25 in 0700 AM 02/21 42.60N/84.67W Grand Ledge 3.20 in 0700 AM 02/21 42.77N/84.77W ...Gratiot County... Alma 2.19 in 0700 AM 02/21 43.38N/84.67W Wheeler 1.83 in 0818 AM 02/21 43.41N/84.46W ...Ingham County... 2 W Okemos 2.38 in 0807 AM 02/21 42.71N/84.45W ...Ionia County... Saranac 3.52 in 0730 AM 02/21 42.93N/85.21W 2 NE Saranac 3.20 in 0630 AM 02/21 42.96N/85.17W 1 SW Belding 3.08 in 0729 AM 02/21 43.08N/85.25W 1 SW Portland 2.64 in 0700 AM 02/21 42.86N/84.91W 1 SW Ionia 2.46 in 0745 AM 02/21 42.97N/85.07W ...Isabella County... 4 SSE Shepherd 1.96 in 0600 AM 02/21 43.47N/84.67W Mount Pleasant 1.70 in 0820 AM 02/21 43.59N/84.77W 1 SSE Mount Pleasant 1.67 in 0815 AM 02/21 43.58N/84.77W Mt Pleasant Muni Arpt 1.53 in 0655 AM 02/21 43.62N/84.74W ...Jackson County... 1 ESE Pulaski 3.96 in 0725 AM 02/21 42.11N/84.63W 1 WNW Jackson 3.52 in 0814 AM 02/21 42.26N/84.43W Jackson County-Reynolds Fiel 3.39 in 0656 AM 02/21 42.26N/84.46W 1 N Grass Lake 2.96 in 0700 AM 02/21 42.27N/84.20W ...Kalamazoo County... Kzoo/battle Creek Intl Airpo 3.83 in 0653 AM 02/21 42.23N/85.55W Fulton 3.48 in 0738 AM 02/21 42.12N/85.37W 1 ENE Comstock 3.16 in 0802 AM 02/21 42.30N/85.49W 2 E Cooper 2.71 in 0740 AM 02/21 42.38N/85.55W ...Kent County... 1 WSW Kentwood 3.38 in 0600 AM 02/21 42.87N/85.62W Nws Forecast Office Grand Ra 3.31 in 0700 AM 02/21 42.89N/85.54W 1 SSW Dutton 3.26 in 0620 AM 02/21 42.83N/85.59W Ada 3.20 in 0700 AM 02/21 42.95N/85.48W 2 NE Caledonia 3.19 in 0645 AM 02/21 42.82N/85.48W East Grand Rapids 3.19 in 0700 AM 02/21 42.94N/85.61W 2 NNW Caledonia 3.18 in 0600 AM 02/21 42.83N/85.53W 2 E Walker 3.15 in 0730 AM 02/21 42.99N/85.69W 2 NNE Alto 3.13 in 0700 AM 02/21 42.89N/85.37W 2 SW Wyoming 3.12 in 0700 AM 02/21 42.86N/85.74W 3 WNW Ada 3.11 in 0804 AM 02/21 42.97N/85.55W 3 NNE Grand Rapids 3.08 in 0700 AM 02/21 43.01N/85.64W 1 N East Grand Rapids 3.06 in 0700 AM 02/21 42.97N/85.61W 3 WNW Ada 3.04 in 0734 AM 02/21 42.97N/85.55W Grandville 2.96 in 0813 AM 02/21 42.91N/85.76W 2 N Cannonsburg 2.75 in 0800 AM 02/21 43.09N/85.47W Cutlerville 2.73 in 0734 AM 02/21 42.84N/85.66W ...Lake County... 1 S Baldwin 1.90 in 0638 AM 02/21 43.88N/85.85W ...Mason County... 2 W Scottville 1.58 in 0717 AM 02/21 43.96N/86.34W 6 NW Scottville 1.56 in 0500 AM 02/21 44.04N/86.34W Mason Co Apt 1.12 in 0655 AM 02/21 43.97N/86.42W Ludington 0.97 in 0739 AM 02/21 43.96N/86.43W 3 SSE Ludington 0.97 in 0733 AM 02/21 43.91N/86.42W 5 NNE Ludington 0.87 in 0737 AM 02/21 44.03N/86.41W Ludington State Park 0.86 in 0815 AM 02/21 44.03N/86.50W ...Mecosta County... Big Rapids Water Works 3.06 in 0700 AM 02/21 43.70N/85.48W 3 ESE Big Rapids 2.80 in 0700 AM 02/21 43.68N/85.44W 2 NW Sylvester 2.67 in 0700 AM 02/21 43.56N/85.28W ...Montcalm County... 3 ESE Mcbride 2.34 in 0700 AM 02/21 43.31N/84.99W ...Muskegon County... Muskegon County Airport 2.25 in 0655 AM 02/21 43.17N/86.24W Norton Shores 2.15 in 0740 AM 02/21 43.17N/86.26W 1 WSW Norton Shores 2.00 in 0732 AM 02/21 43.15N/86.29W Cloverville 1.96 in 0740 AM 02/21 43.19N/86.16W ...Newaygo County... Fremont 3.08 in 0730 AM 02/21 43.45N/85.94W Croton 2.60 in 0730 AM 02/21 43.43N/85.67W 4 WSW Fremont 2.38 in 0700 AM 02/21 43.45N/86.03W 1 S Newaygo 2.25 in 0738 AM 02/21 43.40N/85.80W ...Oceana County... 4 SSE Stony Lake 1.57 in 0700 AM 02/21 43.50N/86.47W Pentwater 0.90 in 0738 AM 02/21 43.78N/86.43W 3 ENE Pentwater 0.75 in 0736 AM 02/21 43.81N/86.38W ...Osceola County... 2 SE Hersey 2.57 in 0734 AM 02/21 43.82N/85.41W Reed City Wwtp 2.37 in 0700 AM 02/21 43.87N/85.50W 1 NW Reed City 2.19 in 0747 AM 02/21 43.89N/85.53W ...Ottawa County... 1 SSW Allendale 2.99 in 0729 AM 02/21 42.97N/85.96W 2 W Zeeland 2.93 in 0600 AM 02/21 42.82N/86.07W Hudsonville 2.52 in 0820 AM 02/21 42.87N/85.87W 1 NNE Holland 2.52 in 0812 AM 02/21 42.79N/86.10W Hudsonville 2.51 in 0740 AM 02/21 42.87N/85.87W 2 NW Beechwood 2.50 in 0730 AM 02/21 42.82N/86.15W 2 SSW Jamestown 2.40 in 0730 AM 02/21 42.80N/85.86W Holland 2.09 in 0630 AM 02/21 42.80N/86.20W 1 ESE Spring Lake 2.00 in 0735 AM 02/21 43.06N/86.17W ...Van Buren County... 1 ENE Grand Junction 4.08 in 0729 AM 02/21 42.41N/86.05W 3 NNE Paw Paw 3.84 in 0700 AM 02/21 42.27N/85.86W 3 ENE Keeler 3.78 in 0700 AM 02/21 42.13N/86.11W 2 WSW Gobles 3.58 in 0815 AM 02/21 42.35N/85.92W

The entire area remains under a FLOOD WARNING through 1 P.M. on Thursday. Here's a link to the National Weather Service River Forecast page to check area gauges, river levels, and the forecast for most of the bigger river basins.