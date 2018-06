This is an archived article and the information in the article may be outdated. Please look at the time stamp on the story to see when it was last updated.

Type: Description: Case #: Location: Agency: Date: A AND B SIMPLE ASSAULT 13-076202 0 BLK BALTIMORE DR NE Grand Rapids Police 9/8/2013 05:04 PM A AND B SIMPLE ASSAULT 13-076200 600 BLK BRIDGE ST NW Grand Rapids Police 9/8/2013 04:36 PM A AND B SIMPLE ASSAULT 13-076177 200 BLK PAGE ST NE Grand Rapids Police 9/8/2013 02:45 PM MARIJUANA – SELL 13-076175 800 BLK OAKHILL ST SE Grand Rapids Police 9/8/2013 02:25 PM BURGLARY, FORCED ENTRY-RESIDENCE 13-076171 1400 BLK LINDEN AV SE Grand Rapids Police 9/8/2013 01:45 PM BURGLARY, FORCED ENTRY-RESIDENCE 13-076166 2700 BLK WELLSPRING CT NW Grand Rapids Police 9/8/2013 12:00 PM AGGRAVATED ASSAULT NON-FAM OTHER WEAPON 13-076124 800 BLK MALTA ST NE Grand Rapids Police 9/8/2013 07:13 AM AGGRAVATED ASSAULT NON-FAM OTHER WEAPON 13-076121 MADISON AV SE Grand Rapids Police 9/8/2013 06:27 AM A AND B SIMPLE ASSAULT 13-076118 800 BLK PROSPECT AV NE Grand Rapids Police 9/8/2013 05:20 AM CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY (OTHER) 13-076126 300 BLK W FULTON ST Grand Rapids Police 9/8/2013 04:30 AM ROBBERY STREET – STRONG ARM 13-076115 SIGSBEE ST SE Grand Rapids Police 9/8/2013 04:00 AM CRIMINAL DAMAGE TO PRIVATE PROPERTY 13-076098 300 BLK FRANKLIN ST SE Grand Rapids Police 9/8/2013 03:00 AM A AND B SIMPLE ASSAULT 13-076093 1200 BLK HAMILTON AV NW Grand Rapids Police 9/8/2013 02:45 AM OUI ALCOHOL 13-076086 DICKINSON ST SE Grand Rapids Police 9/8/2013 02:33 AM ROBBERY STREET – GUN 13-076090 900 BLK DAYTON ST SW Grand Rapids Police 9/8/2013 02:25 AM BURGLARY, FORCED ENTRY-RESIDENCE 13-076079 600 BLK COIT AV NE Grand Rapids Police 9/8/2013 02:00 AM CRIMINAL DAMAGE TO PRIVATE PROPERTY 13-076076 W FULTON ST Grand Rapids Police 9/8/2013 01:57 AM AGGRAVATED ASSAULT NON-FAM STRONG ARM 13-076066 0 BLK IONIA AV SW Grand Rapids Police 9/8/2013 01:10 AM CRIMINAL DAMAGE TO PRIVATE PROPERTY 13-076127 1100 BLK ALTO AV SE Grand Rapids Police 9/8/2013 01:00 AM A AND B SIMPLE ASSAULT 13-076061 0 BLK S DIVISION AV Grand Rapids Police 9/8/2013 12:53 AM MOTOR VEHICLE THEFT 13-076157 S DIVISION AV Grand Rapids Police 9/8/2013 12:30 AM MINOR POS.,CONS.,PURCH.; INCL. ATTEMPT (ALCOHOL) 13-076053 100 BLK HALL ST SE Grand Rapids Police 9/8/2013 12:22 AM MINOR POS.,CONS.,PURCH.; INCL. ATTEMPT (ALCOHOL) 13-076063 100 BLK HALL ST SE Grand Rapids Police 9/8/2013 12:22 AM A AND B SIMPLE ASSAULT 13-076048 1300 BLK DAVIS AV NW Grand Rapids Police 9/8/2013 12:03 AM A AND B SIMPLE ASSAULT 13-076037 0 BLK S DIVISION AV Grand Rapids Police 9/7/2013 11:26 PM MINOR POS.,CONS.,PURCH.; INCL. ATTEMPT (ALCOHOL) 13-076028 100 BLK HALL ST SE Grand Rapids Police 9/7/2013 10:52 PM AGGRAVATED ASSAULT NON-FAM OTHER WEAPON 13-076019 S DIVISION AV Grand Rapids Police 9/7/2013 10:11 PM CRIMINAL DAMAGE TO BUSINESS PROPERTY 13-076016 0 BLK WESTON ST SW Grand Rapids Police 9/7/2013 10:06 PM AGGRAVATED ASSAULT NON-FAM OTHER WEAPON 13-076018 S DIVISION AV Grand Rapids Police 9/7/2013 10:05 PM LARCENY PERSONAL PROP FROM VEHICLE 13-076027 600 BLK MADISON AV SE Grand Rapids Police 9/7/2013 09:50 PM LARCENY(OTHER) 13-076012 300 BLK CHARLES AV SE Grand Rapids Police 9/7/2013 09:20 PM A AND B SIMPLE ASSAULT 13-075980 700 BLK BALDWIN ST SE Grand Rapids Police 9/7/2013 08:33 PM A AND B SIMPLE ASSAULT 13-075979 800 BLK LAFAYETTE AV NE Grand Rapids Police 9/7/2013 08:31 PM A AND B SIMPLE ASSAULT 13-075977 MCREYNOLDS AV NW Grand Rapids Police 9/7/2013 08:18 PM LARCENY(OTHER) 13-076009 100 BLK IONIA AV SW Grand Rapids Police 9/7/2013 08:15 PM BURGLARY, FORCED ENTRY-RESIDENCE 13-075959 2700 BLK WELLSPRING CT NW Grand Rapids Police 9/7/2013 07:00 PM COCAINE – POSSESS 13-075962 800 BLK MADISON AV SE Grand Rapids Police 9/7/2013 07:00 PM A AND B SIMPLE ASSAULT 13-075941 1200 BLK PROSPECT AV SE Grand Rapids Police 9/7/2013 06:29 PM RETAIL FRAUD THEFT 3RD DEGREE 13-075947 600 BLK BRIDGE ST NW Grand Rapids Police 9/7/2013 06:00 PM RETAIL FRAUD THEFT 3RD DEGREE 13-075926 1200 BLK S DIVISION AV Grand Rapids Police 9/7/2013 05:25 PM A AND B SIMPLE ASSAULT 13-075908 PLAINFIELD AV NE Grand Rapids Police 9/7/2013 04:36 PM A AND B SIMPLE ASSAULT 13-075905 900 BLK DAVIS AV NW Grand Rapids Police 9/7/2013 03:50 PM A AND B SIMPLE ASSAULT 13-075903 800 BLK HANCOCK ST SE Grand Rapids Police 9/7/2013 03:45 PM LARCENY(OTHER) 13-075901 1400 BLK GRANDVILLE AV SW Grand Rapids Police 9/7/2013 02:48 PM POCKETPICKING/LARCENY FROM PERSON 13-075886 1700 BLK MADISON AV SE Grand Rapids Police 9/7/2013 02:35 PM A AND B SIMPLE ASSAULT 13-075886 1700 BLK MADISON AV SE Grand Rapids Police 9/7/2013 02:35 PM A AND B SIMPLE ASSAULT 13-075885 1100 BLK TURNER AV NW Grand Rapids Police 9/7/2013 02:34 PM LARCENY(OTHER) 13-075865 1700 BLK S DIVISION AV Grand Rapids Police 9/7/2013 11:20 AM LARCENY PARTS AND ACCESS. FROM VEH. 13-075870 100 BLK COMMERCE AV SW Grand Rapids Police 9/7/2013 10:00 AM LARCENY(OTHER) 13-075845 LAKE MICHIGAN DR NW Grand Rapids Police 9/7/2013 10:00 AM RETAIL FRAUD THEFT 3RD DEGREE 13-075832 600 BLK BRIDGE ST NW Grand Rapids Police 9/7/2013 09:11 AM LARCENY FROM YARD AROUND BLDG. 13-075837 900 BLK INNES ST NE Grand Rapids Police 9/7/2013 09:11 AM BURGLARY, FORCED ENTRY-RESIDENCE 13-075831 200 BLK CRESTON PZ NE Grand Rapids Police 9/7/2013 08:45 AM BURGLARY, FORCED ENTRY-RESIDENCE 13-075830 200 BLK CRESTON PZ NE Grand Rapids Police 9/7/2013 08:30 AM BURGLARY, FORCED ENTRY-RESIDENCE 13-075829 200 BLK CRESTON PZ NE Grand Rapids Police 9/7/2013 08:15 AM BURGLARY, FORCED ENTRY-RESIDENCE 13-075828 200 BLK CRESTON PZ NE Grand Rapids Police 9/7/2013 08:00 AM BURGLARY, FORCED ENTRY- NON-RESIDENCE 13-075823 2000 BLK LAKE MICHIGAN DR NW Grand Rapids Police 9/7/2013 07:26 AM BURGLARY, FORCED ENTRY-RESIDENCE 13-075883 700 BLK LOCKWOOD ST NE Grand Rapids Police 9/7/2013 06:00 AM BURGLARY, FORCED ENTRY- NON-RESIDENCE 13-076141 1700 BLK MADISON AV SE Grand Rapids Police 9/7/2013 06:00 AM OUI ALCOHOL 13-075811 PLAINFIELD AV NE Grand Rapids Police 9/7/2013 04:15 AM CRIMINAL DAMAGE TO PRIVATE PROPERTY 13-075799 900 BLK NORWICH AV SW Grand Rapids Police 9/7/2013 03:46 AM A AND B SIMPLE ASSAULT 13-075783 1000 BLK COURTNEY ST NW Grand Rapids Police 9/7/2013 02:57 AM OWI- BAC OVER .17 13-075775 LAKE DR SE Grand Rapids Police 9/7/2013 02:38 AM A AND B SIMPLE ASSAULT 13-075770 100 BLK MONROE AV NW Grand Rapids Police 9/7/2013 02:24 AM A AND B SIMPLE ASSAULT 13-075766 700 BLK MICHIGAN ST NE Grand Rapids Police 9/7/2013 02:20 AM CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY (OTHER) 13-075767 0 BLK ELM ST SW Grand Rapids Police 9/7/2013 02:16 AM AGGRAVATED ASSAULT NON-FAM – GUN 13-075764 600 BLK DOUGLAS ST NW Grand Rapids Police 9/7/2013 02:00 AM A AND B SIMPLE ASSAULT 13-075751 0 BLK MONROE AV NW Grand Rapids Police 9/7/2013 01:33 AM CRIMINAL DAMAGE TO PRIVATE PROPERTY 13-075738 DOUGLAS ST NW Grand Rapids Police 9/7/2013 01:02 AM PURSE SNATCH – NO FORCE (LARCENY FROM PERSON) 13-075737 1500 BLK WEALTHY ST SE Grand Rapids Police 9/7/2013 01:00 AM POSS. OF ALCOHOL (LIQUOR IN MV) 13-075735 S DIVISION AV Grand Rapids Police 9/7/2013 12:57 AM ROBBERY RESIDENCE – STRONG ARM 13-075730 600 BLK DOUGLAS ST NW Grand Rapids Police 9/7/2013 12:42 AM LARCENY THEFT FROM MOTOR VEHICLE 13-700722 0 BLK OTTAWA AV NW Grand Rapids Police 9/7/2013 12:00 AM OUI ALCOHOL 13-075711 DICKINSON ST SE Grand Rapids Police 9/6/2013 11:50 PM WEAPONS OFFENSE (OTHER) 13-075684 MICHIGAN ST NE Grand Rapids Police 9/6/2013 11:33 PM CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY (OTHER) 13-075717 1100 BLK MADISON AV SE Grand Rapids Police 9/6/2013 11:20 PM TRANSPORT (ALCOHOL OPEN CONTAINER, ETC.) 13-075693 BENJAMIN AV SE Grand Rapids Police 9/6/2013 11:20 PM BURGLARY, NO FORCED ENTRY-RESIDENCE 13-075694 700 BLK MICHIGAN ST NE Grand Rapids Police 9/6/2013 11:10 PM ROBBERY STREET – STRONG ARM 13-075654 ETHEL AV SE Grand Rapids Police 9/6/2013 09:35 PM ROBBERY STREET – GUN 13-075651 EASTERN AV SE Grand Rapids Police 9/6/2013 09:18 PM RETAIL FRAUD THEFT 3RD DEGREE 13-075637 1200 BLK LEONARD ST NE Grand Rapids Police 9/6/2013 08:49 PM LARCENY OTHER 13-700721 0 BLK UNION AV NE Grand Rapids Police 9/6/2013 08:30 PM LARCENY(OTHER) 13-076138 200 BLK ANN ST NW Grand Rapids Police 9/6/2013 07:00 PM A AND B SIMPLE ASSAULT 13-075591 DICKINSON ST SW Grand Rapids Police 9/6/2013 06:57 PM LARCENY(OTHER) 13-075588 1400 BLK FULLER AV SE Grand Rapids Police 9/6/2013 06:37 PM RETAIL FRAUD REFUND/EXCHANGE 3RD DEGR. 13-075602 1600 BLK LEONARD ST NE Grand Rapids Police 9/6/2013 06:10 PM LARCENY(OTHER) 13-075616 200 BLK GRANDVILLE AV SW Grand Rapids Police 9/6/2013 06:00 PM A AND B SIMPLE ASSAULT 13-075590 SHELDON AV SE Grand Rapids Police 9/6/2013 06:00 PM BURGLARY, FORCED ENTRY-RESIDENCE 13-075636 200 BLK CHARLES AV SE Grand Rapids Police 9/6/2013 04:30 PM BURGLARY, FORCED ENTRY-RESIDENCE 13-075522 700 BLK OAKDALE ST SE Grand Rapids Police 9/6/2013 03:18 PM A AND B SIMPLE ASSAULT 13-075521 600 BLK FREMONT AV NW Grand Rapids Police 9/6/2013 03:17 PM A AND B SIMPLE ASSAULT 13-075542 1500 BLK MT MERCY DR NW Grand Rapids Police 9/6/2013 03:00 PM LARCENY(OTHER) 13-075549 700 BLK MCKENDRICK ST SW Grand Rapids Police 9/6/2013 03:00 PM FORGERY (OTHER) 13-075518 400 BLK CROSBY ST NW Grand Rapids Police 9/6/2013 02:50 PM AGGRAVATED ASSAULT NON-FAM OTHER WEAPON 13-075516 1600 BLK LEFFINGWELL AV NE Grand Rapids Police 9/6/2013 02:35 PM LARCENY THEFT FROM MOTOR VEHICLE 13-700719 600 BLK GIDDINGS AV SE Grand Rapids Police 9/6/2013 02:25 PM A AND B SIMPLE ASSAULT 13-075510 1300 BLK PROSPECT AV SE Grand Rapids Police 9/6/2013 02:13 PM BURGLARY, FORCED ENTRY-RESIDENCE 13-075506 600 BLK 3RD ST NW Grand Rapids Police 9/6/2013 02:05 PM RETAIL FRAUD THEFT 3RD DEGREE 13-075493 1400 BLK E FULTON ST Grand Rapids Police 9/6/2013 01:14 PM A AND B SIMPLE ASSAULT 13-075485 1400 BLK E FULTON ST Grand Rapids Police 9/6/2013 12:44 PM BURGLARY, FORCED ENTRY-RESIDENCE 13-075481 1700 BLK PARIS AV SE Grand Rapids Police 9/6/2013 12:07 PM A AND B SIMPLE ASSAULT 13-075478 UNION AV NE Grand Rapids Police 9/6/2013 12:03 PM ABILITY IMPAIRED BY DRUGS, VOL. 13-075447 EASTERN AV SE Grand Rapids Police 9/6/2013 09:08 AM OUI ALCOHOL 13-075447 EASTERN AV SE Grand Rapids Police 9/6/2013 09:08 AM LARCENY FROM MAILS 13-075480 0 BLK MONROE CN NW Grand Rapids Police 9/6/2013 08:30 AM LARCENY PERSONAL PROP FROM VEHICLE 13-075432 1700 BLK ROSEWOOD AV SE Grand Rapids Police 9/6/2013 08:30 AM ILLEGAL USE OF CREDIT CARD 13-075480 0 BLK MONROE CN NW Grand Rapids Police 9/6/2013 08:30 AM LARCENY THEFT FROM MOTOR VEHICLE 13-700716 1700 BLK CAMBRIDGE DR SE Grand Rapids Police 9/6/2013 07:07 AM ROBBERY STREET – STRONG ARM 13-075415 S DIVISION AV Grand Rapids Police 9/6/2013 06:28 AM LARCENY OTHER 13-700718 900 BLK BENJAMIN AV NE Grand Rapids Police 9/6/2013 05:41 AM A AND B SIMPLE ASSAULT 13-075399 900 BLK BUTTERWORTH ST SW Grand Rapids Police 9/6/2013 03:29 AM LARCENY(OTHER) 13-075875 1400 BLK S DIVISION AV Grand Rapids Police 9/6/2013 01:00 AM ROBBERY STREET – STRONG ARM 13-075464 GRANDVILLE AV SW Grand Rapids Police 9/6/2013 12:10 AM A AND B SIMPLE ASSAULT 13-075353 500 BLK CROSBY ST NW Grand Rapids Police 9/5/2013 11:26 PM A AND B SIMPLE ASSAULT 13-075326 0 BLK WESTON ST SW Grand Rapids Police 9/5/2013 10:05 PM A AND B SIMPLE ASSAULT 13-075322 100 BLK MICHIGAN ST NE Grand Rapids Police 9/5/2013 09:50 PM A AND B SIMPLE ASSAULT 13-075321 700 BLK GRIGGS ST SE Grand Rapids Police 9/5/2013 09:45 PM ROBBERY STREET – GUN 13-075318 HALL ST SE Grand Rapids Police 9/5/2013 09:30 PM A AND B SIMPLE ASSAULT 13-075315 1200 BLK BOSTON ST SE Grand Rapids Police 9/5/2013 09:05 PM A AND B SIMPLE ASSAULT 13-075296 400 BLK WORDEN ST SE Grand Rapids Police 9/5/2013 08:27 PM BURGLARY, FORCED ENTRY-RESIDENCE 13-075289 1200 BLK EUCLID AV SE Grand Rapids Police 9/5/2013 08:00 PM A AND B SIMPLE ASSAULT 13-075284 1200 BLK PALMER CT NE Grand Rapids Police 9/5/2013 07:39 PM CARRYING CONCEALED WEAPON (PERSON) 13-075317 0 BLK ANTOINE ST SW Grand Rapids Police 9/5/2013 07:37 PM A AND B SIMPLE ASSAULT 13-075256 1300 BLK MAUDE AV NE Grand Rapids Police 9/5/2013 06:20 PM A AND B SIMPLE ASSAULT 13-075292 800 BLK CAULFIELD AV SW Grand Rapids Police 9/5/2013 06:20 PM RETAIL FRAUD THEFT 3RD DEGREE 13-075267 1400 BLK E FULTON ST Grand Rapids Police 9/5/2013 06:17 PM LARCENY PERSONAL PROP FROM VEHICLE 13-075243 1200 BLK LANCASTER AV NW Grand Rapids Police 9/5/2013 05:25 PM AGGRAVATED ASSAULT FAMILY – OTHER WEAPON 13-075236 700 BLK WATKINS ST SE Grand Rapids Police 9/5/2013 05:07 PM A AND B SIMPLE ASSAULT 13-075226 0 BLK BROWN ST SW Grand Rapids Police 9/5/2013 04:39 PM A AND B SIMPLE ASSAULT 13-075214 WINTER AV NW Grand Rapids Police 9/5/2013 03:59 PM RETAIL FRAUD THEFT 3RD DEGREE 13-075201 200 BLK S DIVISION AV Grand Rapids Police 9/5/2013 03:27 PM TRANSPORT (ALCOHOL OPEN CONTAINER, ETC.) 13-075193 RAMONA ST SE Grand Rapids Police 9/5/2013 03:09 PM LARCENY FROM YARD AROUND BLDG. 13-700715 200 BLK CHARLES AV SE Grand Rapids Police 9/5/2013 03:00 PM LARCENY PARTS AND ACCESS. FROM VEH. 13-075216 0 BLK UNION AV NE Grand Rapids Police 9/5/2013 03:00 PM LARCENY PERSONAL PROP FROM VEHICLE 13-075216 0 BLK UNION AV NE Grand Rapids Police 9/5/2013 03:00 PM ROBBERY STREET – GUN 13-075374 0 BLK ANTOINE ST SW Grand Rapids Police 9/5/2013 02:40 PM A AND B SIMPLE ASSAULT 13-075205 IONIA AV NW Grand Rapids Police 9/5/2013 02:00 PM PASS COUNTERFEITED – ANY OBJECT 13-075175 1100 BLK FULLER AV NE Grand Rapids Police 9/5/2013 01:28 PM MARIJUANA (OTHER) 13-075168 900 BLK CHATHAM ST NW Grand Rapids Police 9/5/2013 01:14 PM RETAIL FRAUD THEFT 3RD DEGREE 13-075164 200 BLK S DIVISION AV Grand Rapids Police 9/5/2013 01:04 PM BURGLARY, FORCED ENTRY-RESIDENCE 13-075152 1700 BLK UNION AV SE Grand Rapids Police 9/5/2013 12:20 PM MOTOR VEHICLE THEFT 13-075150 COMMERCE AV SW Grand Rapids Police 9/5/2013 12:14 PM CRIMINAL DAMAGE TO PRIVATE PROPERTY 13-075144 600 BLK FOUNTAIN ST NE Grand Rapids Police 9/5/2013 12:01 PM MARIJUANA – SELL 13-075113 1600 BLK LEFFINGWELL AV NE Grand Rapids Police 9/5/2013 10:15 AM RETAIL FRAUD THEFT 3RD DEGREE 13-075111 1200 BLK MICHIGAN ST NE Grand Rapids Police 9/5/2013 09:55 AM LARCENY(OTHER) 13-075187 1300 BLK LEONARD ST NW Grand Rapids Police 9/5/2013 09:00 AM LARCENY THEFT FROM MOTOR VEHICLE 13-700711 1300 BLK LANCASTER AV NW Grand Rapids Police 9/5/2013 08:01 AM MOTOR VEHICLE THEFT 13-075068 1200 BLK WHITMORE AV NW Grand Rapids Police 9/5/2013 06:13 AM LARCENY THEFT FROM MOTOR VEHICLE 13-700713 1800 BLK HOUSEMAN AV NE Grand Rapids Police 9/5/2013 04:00 AM LARCENY PERSONAL PROP FROM VEHICLE 13-075161 200 BLK GRANDVILLE AV SW Grand Rapids Police 9/5/2013 01:30 AM LARCENY THEFT FROM MOTOR VEHICLE 13-700712 400 BLK WASHINGTON ST SE Grand Rapids Police 9/5/2013 01:00 AM CCW – OTHER (WEAPON) 13-075042 EASTERN AV SE Grand Rapids Police 9/5/2013 12:20 AM POSS. OF ALCOHOL (LIQUOR IN MV) 13-075008 MADISON AV SE Grand Rapids Police 9/4/2013 11:05 PM A AND B SIMPLE ASSAULT 13-075021 200 BLK NATIONAL AV SW Grand Rapids Police 9/4/2013 11:00 PM A AND B SIMPLE ASSAULT 13-074975 800 BLK DOUGLAS ST NW Grand Rapids Police 9/4/2013 09:13 PM A AND B SIMPLE ASSAULT 13-074969 1500 BLK GRANDVILLE AV SW Grand Rapids Police 9/4/2013 09:01 PM POCKETPICKING/LARCENY FROM PERSON 13-074960 S DIVISION AV Grand Rapids Police 9/4/2013 08:00 PM A AND B SIMPLE ASSAULT 13-074950 700 BLK 12TH ST NW Grand Rapids Police 9/4/2013 07:47 PM AGGRAVATED ASSAULT NON-FAM – GUN 13-074946 DICKINSON ST SE Grand Rapids Police 9/4/2013 07:18 PM HEROIN – POSSESS 13-074940 LABELLE ST SE Grand Rapids Police 9/4/2013 06:43 PM BURGLARY, FORCED ENTRY-RESIDENCE 13-074938 1000 BLK COOPER AV SE Grand Rapids Police 9/4/2013 06:00 PM AGGRAVATED ASSAULT FAMILY – OTHER WEAPON 13-074928 1700 BLK PARIS AV SE Grand Rapids Police 9/4/2013 06:00 PM LARCENY FROM BLDG. USED BY PUBLIC 13-074889 800 BLK MONROE AV NW Grand Rapids Police 9/4/2013 03:30 PM CRACK – SELL 13-074878 900 BLK BATES ST SE Grand Rapids Police 9/4/2013 02:47 PM AGGRAVATED ASSAULT NON-FAM OTHER WEAPON 13-074876 3100 BLK HOEHN ST NW Grand Rapids Police 9/4/2013 02:30 PM MARIJUANA – SELL 13-074866 300 BLK IONIA AV SW Grand Rapids Police 9/4/2013 01:55 PM MARIJUANA – SELL 13-074866 S DIVISION AV Grand Rapids Police 9/4/2013 01:55 PM MOTOR VEHICLE STOLEN (OTHER – MOPED/SNOWMOBILE) 13-074868 1000 BLK PARK ST SW Grand Rapids Police 9/4/2013 01:30 PM LARCENY(OTHER) 13-074865 1700 BLK MADISON AV SE Grand Rapids Police 9/4/2013 01:15 PM FRAUD (OTHER) 13-074858 1100 BLK CASS AV SE Grand Rapids Police 9/4/2013 01:07 PM CRIMINAL DAMAGE TO PRIVATE PROPERTY 13-074930 WESTON ST SW Grand Rapids Police 9/4/2013 01:00 PM COCAINE – POSSESS 13-074838 900 BLK BATES ST SE Grand Rapids Police 9/4/2013 11:47 AM CRACK – POSSESS 13-074824 900 BLK BATES ST SE Grand Rapids Police 9/4/2013 10:57 AM LARCENY PERSONAL PROP FROM VEHICLE 13-074814 1600 BLK BLAINE AV SE Grand Rapids Police 9/4/2013 10:22 AM LARCENY OTHER 13-700709 400 BLK E FULTON ST Grand Rapids Police 9/4/2013 08:00 AM LARCENY FROM YARD AROUND BLDG. 13-074790 700 BLK JEFFERSON AV SE Grand Rapids Police 9/4/2013 06:00 AM CRIMINAL DAMAGE TO PRIVATE PROPERTY 13-074766 0 BLK STORMZAND PL NE Grand Rapids Police 9/4/2013 06:00 AM CRIMINAL DAMAGE TO PRIVATE PROPERTY 13-074758 800 BLK HENRY AV SE Grand Rapids Police 9/4/2013 03:49 AM ARSON, BURNING OF PERSONAL PROPERTY 13-074757 1400 BLK BURKE AV NE Grand Rapids Police 9/4/2013 03:43 AM COCAINE – POSSESS 13-074754 1900 BLK FRANCIS AV SE Grand Rapids Police 9/4/2013 03:14 AM A AND B SIMPLE ASSAULT 13-074749 0 BLK SHELDON AV NE Grand Rapids Police 9/4/2013 02:41 AM LARCENY(OTHER) 13-074728 800 BLK PROSPECT AV NE Grand Rapids Police 9/4/2013 01:00 AM CSC 1ST – SEXUAL PENETRATION PENIS/VAGINA 13-074984 1100 BLK ALEXANDER ST SE Grand Rapids Police 9/4/2013 01:00 AM LARCENY(OTHER) 13-074700 1400 BLK WEALTHY ST SE Grand Rapids Police 9/3/2013 11:44 PM ARSON (OTHER) 13-074696 800 BLK S DIVISION AV Grand Rapids Police 9/3/2013 11:25 PM A AND B SIMPLE ASSAULT 13-074695 1100 BLK ELIZABETH AV NW Grand Rapids Police 9/3/2013 11:15 PM CRIMINAL DAMAGE TO PRIVATE PROPERTY 13-074692 500 BLK FRANKLIN ST SE Grand Rapids Police 9/3/2013 11:01 PM CCW – AUTO (WEAPON) 13-074681 1100 BLK BEMIS ST SE Grand Rapids Police 9/3/2013 10:18 PM A AND B SIMPLE ASSAULT 13-074670 ALPINE AV NW Grand Rapids Police 9/3/2013 09:48 PM CRIMINAL DAMAGE TO PRIVATE PROPERTY 13-074660 300 BLK PEARL ST NW Grand Rapids Police 9/3/2013 07:30 PM LARCENY FROM BLDG. USED BY PUBLIC 13-074661 400 BLK W FULTON ST Grand Rapids Police 9/3/2013 07:00 PM A AND B SIMPLE ASSAULT 13-074617 E AV SW Grand Rapids Police 9/3/2013 06:58 PM A AND B SIMPLE ASSAULT 13-074602 800 BLK LAFAYETTE AV SE Grand Rapids Police 9/3/2013 06:00 PM HEROIN – POSSESS 13-074576 1ST ST NW Grand Rapids Police 9/3/2013 03:59 PM LARCENY PERSONAL PROP FROM VEHICLE 13-074572 800 BLK HALL ST SW Grand Rapids Police 9/3/2013 03:47 PM DISORDERLY CONDUCT 13-074567 HALL ST SE Grand Rapids Police 9/3/2013 03:38 PM AGGRAVATED ASSAULT NON-FAM OTHER WEAPON 13-074557 100 BLK MICHIGAN ST NE Grand Rapids Police 9/3/2013 03:04 PM CRIMINAL DAMAGE TO PRIVATE PROPERTY 13-074550 100 BLK LAGRAVE AV SE Grand Rapids Police 9/3/2013 02:30 PM CRIMINAL DAMAGE TO PRIVATE PROPERTY 13-074559 0 BLK TRAVIS ST NE Grand Rapids Police 9/3/2013 02:00 PM A AND B SIMPLE ASSAULT 13-074566 1000 BLK BRIDGE ST NW Grand Rapids Police 9/3/2013 01:00 PM LARCENY(OTHER) 13-074538 0 BLK WESTON ST SW Grand Rapids Police 9/3/2013 11:00 AM LARCENY OTHER 13-700717 1000 BLK N DIVISION AV Grand Rapids Police 9/3/2013 09:47 AM A AND B SIMPLE ASSAULT 13-074455 W FULTON ST Grand Rapids Police 9/3/2013 08:34 AM BURGLARY, FORCED ENTRY- NON-RESIDENCE 13-074452 1300 BLK LEONARD ST NE Grand Rapids Police 9/3/2013 07:20 AM MOTOR VEHICLE THEFT AND SALE 13-074446 1200 BLK JEFFERSON AV SE Grand Rapids Police 9/3/2013 07:00 AM A AND B SIMPLE ASSAULT 13-074440 0 BLK PORTSMOUTH PL NE Grand Rapids Police 9/3/2013 06:57 AM BURGLARY, FORCED ENTRY-RESIDENCE 13-074439 600 BLK PROSPECT AV NE Grand Rapids Police 9/3/2013 06:52 AM ROBBERY STREET – GUN 13-074415 600 BLK LAKE DR SE Grand Rapids Police 9/3/2013 02:26 AM A AND B SIMPLE ASSAULT 13-074414 400 BLK N DIVISION AV Grand Rapids Police 9/3/2013 02:25 AM A AND B SIMPLE ASSAULT 13-074408 1500 BLK HOUSEMAN AV NE Grand Rapids Police 9/3/2013 01:38 AM CRIMINAL DAMAGE TO PRIVATE PROPERTY 13-074406 800 BLK SHERMAN ST SE Grand Rapids Police 9/3/2013 01:25 AM ROBBERY STREET – STRONG ARM 13-074461 1400 BLK WEALTHY ST SE Grand Rapids Police 9/3/2013 12:01 AM OUI ALCOHOL 13-074383 1200 BLK MICHIGAN ST NE Grand Rapids Police 9/3/2013 12:00 AM Filed in: News Facebook

