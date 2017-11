× Operation Christmas Child donation dropoffs open Monday

WEST MICHIGAN (FOX 17)— November 13th starts the beginning of Operation Christmas Child through Samaritan’s Purse.

Drop off sites will be open from the 13th to the 20th. These sites will collect gift-filled shoe boxes.

Common donations are school supplies, hygiene items, and toys.

The boxes get shipped overseas to children who live in poverty.

This year, West Michigan hopes to send 40,000 shoe boxes to contribute to the global goal of 12 million children reached.

Different areas in West Michigan will host drop off sites. This list includes:

Wyoming, MI – World Mission

1701 Porter Street SW

Wyoming, MI 49519-1723

Mon, Nov. 13: 10:00 AM – 2:00 PM

Tue, Nov. 14: 10:00 AM – 2:00 PM

Wed, Nov. 15: 10:00 AM – 2:00 PM

Thu, Nov. 16: 10:00 AM – 2:00 PM

Fri, Nov. 17: 10:00 AM – 2:00 PM

Sat, Nov. 18: 10:00 AM – 12:00 PM

Sun, Nov. 19: 1:00 PM – 4:00 PM

Mon, Nov. 20: 10:00 AM – 2:00 PM

Byron Center, MI – High Pointe Community Church

2975 76th Street SW

Byron Center, MI 49315-9430

Mon, Nov. 13: 6:00 PM – 8:00 PM

Tue, Nov. 14: 6:00 PM – 8:00 PM

Wed, Nov. 15: 6:00 PM – 8:00 PM

Thu, Nov. 16: 6:00 PM – 8:00 PM

Fri, Nov. 17: 6:00 PM – 8:00 PM

Sat, Nov. 18: 12:00 PM – 2:00 PM

Sun, Nov. 19: 12:00 PM – 2:00 PM

Sun, Nov. 19: 6:00 PM – 7:30 PM

Mon, Nov. 20: 8:00 AM – 10:00 AM

Rockford, MI – Crossroads Wesleyan Church

8331 Myers Lake Avenue NE

Rockford, MI 49341-9636

Mon, Nov. 13: 9:00 AM – 12:00 PM

Tue, Nov. 14: 4:00 PM – 6:30 PM

Wed, Nov. 15: 9:00 AM – 12:00 PM

Thu, Nov. 16: 4:00 PM – 6:30 PM

Fri, Nov. 17: 9:00 AM – 12:00 PM

Sat, Nov. 18: 10:00 AM – 1:00 PM

Sun, Nov. 19: 2:00 PM – 5:00 PM

Mon, Nov. 20: 9:00 AM – 4:00 PM

Caledonia, MI – Caledonia United Methodist Church

250 Vine Street SE

Caledonia, MI 49316-8334

Mon, Nov. 13: 4:00 PM – 8:00 PM

Tue, Nov. 14: 4:00 PM – 8:00 PM

Wed, Nov. 15: 4:00 PM – 8:00 PM

Thu, Nov. 16: 4:00 PM – 8:00 PM

Fri, Nov. 17: 4:00 PM – 8:00 PM

Sat, Nov. 18: 9:00 AM – 12:00 PM

Sun, Nov. 19: 12:00 PM – 3:00 PM

Mon, Nov. 20: 8:00 AM – 10:00 AM

Hudsonville, MI – Bauer Community Fellowship

4852 Bauer Road

Hudsonville, MI 49426-9761

Mon, Nov. 13: 10:00 AM – 7:00 PM

Tue, Nov. 14: 10:00 AM – 7:00 PM

Wed, Nov. 15: 7:30 PM – 9:30 PM

Thu, Nov. 16: 1:00 PM – 7:00 PM

Fri, Nov. 17: 10:00 AM – 7:00 PM

Sat, Nov. 18: 10:00 AM – 12:00 PM

Sun, Nov. 19: 1:00 PM – 7:00 PM

Mon, Nov. 20: 8:00 AM – 10:00 AM

Lowell, MI – First Baptist Church

2275 W Main Street

Lowell, MI 49331-9504

Mon, Nov. 13: 5:00 PM – 7:00 PM

Tue, Nov. 14: 3:00 PM – 5:00 PM

Wed, Nov. 15: 5:00 PM – 7:00 PM

Thu, Nov. 16: 3:00 PM – 5:00 PM

Fri, Nov. 17: 5:00 PM – 7:00 PM

Sat, Nov. 18: 10:00 AM – 12:00 PM

Sun, Nov. 19: 1:00 PM – 3:00 PM

Mon, Nov. 20: 8:00 AM – 10:00 AM

Orleans, MI – Shiloh Community Church

8197 Heth Street

Orleans, MI 48865-9712

Mon, Nov. 13: 4:00 PM – 7:00 PM

Tue, Nov. 14: 4:00 PM – 7:00 PM

Wed, Nov. 15: 9:00 AM – 12:00 PM

Thu, Nov. 16: 4:00 PM – 7:00 PM

Fri, Nov. 17: 11:00 AM – 1:00 PM

Sat, Nov. 18: 11:00 AM – 1:00 PM

Sun, Nov. 19: 5:00 PM – 8:00 PM

Mon, Nov. 20: 7:00 AM – 10:00 AM

Holland, MI – Holland First Assembly of God

1331 E 16th Street

Holland, MI 49423-9127

Mon, Nov. 13: 9:00 AM – 11:30 AM

Tue, Nov. 14: 6:00 PM – 8:00 PM

Wed, Nov. 15: 10:00 AM – 12:00 PM

Thu, Nov. 16: 6:00 PM – 8:00 PM

Fri, Nov. 17: 10:00 AM – 12:00 PM

Sat, Nov. 18: 11:00 AM – 1:00 PM

Sun, Nov. 19: 1:00 PM – 3:00 PM

Mon, Nov. 20: 9:00 AM – 11:30 AM

Holland, MI – Christ Memorial Reformed Church

595 Graafschap Road

Holland, MI 49423-4534

Mon, Nov. 13: 3:00 PM – 7:00 PM

Tue, Nov. 14: 3:00 PM – 7:00 PM

Wed, Nov. 15: 3:00 PM – 7:00 PM

Thu, Nov. 16: 3:00 PM – 7:00 PM

Fri, Nov. 17: 3:00 PM – 7:00 PM

Sat, Nov. 18: 9:00 AM – 3:00 PM

Sun, Nov. 19: 3:00 PM – 7:00 PM

Mon, Nov. 20: 9:00 AM – 11:00 AM

Norton Shores, MI – Mona Shores Baptist Church

3800 Lake Harbor Road

Norton Shores, MI 49441-4534

Mon, Nov. 13: 8:00 AM – 11:00 AM

Tue, Nov. 14: 2:00 PM – 5:00 PM

Wed, Nov. 15: 5:00 PM – 7:30 PM

Thu, Nov. 16: 8:00 AM – 12:00 PM

Fri, Nov. 17: 2:00 PM – 4:30 PM

Sat, Nov. 18: 2:00 PM – 5:00 PM

Sun, Nov. 19: 2:00 PM – 5:00 PM

Mon, Nov. 20: 8:00 AM – 11:00 AM

Spring Lake, MI – First Baptist Church of Spring Lake

118 E Exchange Street

Spring Lake, MI 49456-2019

Mon, Nov. 13: 10:00 AM – 12:00 PM

Mon, Nov. 13: 4:00 PM – 7:00 PM

Tue, Nov. 14: 12:30 PM – 3:30 PM

Wed, Nov. 15: 12:00 PM – 2:00 PM

Thu, Nov. 16: 8:00 AM – 10:00 AM

Thu, Nov. 16: 6:00 PM – 8:00 PM

Fri, Nov. 17: 8:00 AM – 10:00 AM

Fri, Nov. 17: 6:30 PM – 8:30 PM

Sat, Nov. 18: 10:00 AM – 12:00 PM

Sun, Nov. 19: 2:00 PM – 4:00 PM

Mon, Nov. 20: 9:30 AM – 11:30 AM

Ravenna, MI – Ravenna Baptist Church

3186 Blackmer Road

Ravenna, MI 49451-9322

Mon, Nov. 13: 10:00 AM – 1:00 PM

Tue, Nov. 14: 6:00 PM – 8:30 PM

Wed, Nov. 15: 10:00 AM – 1:00 PM

Thu, Nov. 16: 6:00 PM – 9:00 PM

Fri, Nov. 17: 6:00 PM – 9:00 PM

Sat, Nov. 18: 10:00 AM – 1:00 PM

Sun, Nov. 19: 10:00 AM – 2:00 PM

Mon, Nov. 20: 10:00 AM – 1:00 PM

Fremont, MI – Fremont First Reformed Church

348 E Main Street

Fremont, MI 49412-1324

Mon, Nov. 13: 10:00 AM – 1:00 PM

Tue, Nov. 14: 10:00 AM – 1:00 PM

Wed, Nov. 15: 11:00 AM – 1:00 PM

Thu, Nov. 16: 5:00 PM – 7:30 PM

Fri, Nov. 17: 5:00 PM – 7:30 PM

Sat, Nov. 18: 9:00 AM – 11:00 AM

Sun, Nov. 19: 1:30 PM – 3:30 PM

Mon, Nov. 20: 9:00 AM – 11:00 AM

Hart, MI – Hart United Methodist Church

308 S State Street

Hart, MI 49420-1227

Mon, Nov. 13: 9:30 AM – 5:30 PM

Tue, Nov. 14: 9:30 AM – 5:30 PM

Wed, Nov. 15: 9:30 AM – 5:30 PM

Thu, Nov. 16: 9:30 AM – 5:30 PM

Fri, Nov. 17: 9:30 AM – 5:30 PM

Sat, Nov. 18: 9:30 AM – 12:00 PM

Sun, Nov. 19: 9:30 AM – 12:00 PM

Mon, Nov. 20: 8:00 AM – 10:00 AM