AP Division 1-2 All-State Football Teams

By The Associated Press

The 2017 Division 1-2 Associated Press All-State football team, selected by a panel of 10 Michigan sports writers:

___

PLAYER OF THE YEAR

Kalon Gervin, Detroit Cass Tech, Sr.

___

FIRST-TEAM ALL-STATE

QUARTERBACKS

David McCullum, Waterford Mott, Sr.

Bryce Veasley, West Bloomfield, Sr.

RUNNING BACKS

Sheldon Cage, Grosse Pointe North, Sr.

Jalen Jackson, Detroit King, Sr.

Steven Walker, Canton, Jr.

Cameron Ryan, Detroit Catholic Central, Sr.

WIDE RECEIVERS

Nick Cain, Pinckney, Sr.

Xavier Wade, Holland West Ottawa, Sr.

Justin Thomas, Walled Lake Western, Sr.

AJ Abott, West Bloomfield, Sr.

Julian Barnett, Belleville, Sr.

LINEMEN

Stewart Newblatt, Clarkston, Sr.

Michael Fletcher, Flint Carman-Ainsworth, Jr.

Marquan McCall, Oak Park, Sr.

Spencer Brown, Walled Lake Western, Jr.

Devontae Dobbs, Belleville, Jr.

Dimitri Douglas, Saline, Sr.

Tyrone Sampson, Detroit East English, Sr.

Ryan Hayes, Traverse City West, Sr.

LINEBACKERS

Marcel Lewis, Clinton Township Chippewa Valley, Jr.

Liam Cavanaugh, Holland West Ottawa, Sr.

D’Anthony Davis, Muskegon Mona Shores, Sr.

Lou Baechler, Canton, Sr.

DeAndre Square, Detroit Cass Tech, Sr.

DEFENSIVE BACKS

Kalon Gervin, Detroit Cass Tech, Sr.

Marvin Grant, Detroit King, Sr.

Davion Williams, Belleville, Sr.

SPECIALIST

Walter Reynolds, U-D Jesuit, Sr.

KICKER

Jake Moody, Northville, Sr.

PUNTER

Parker Blust, Lake Orion, Sr.

COACH

Chris Westfall, Ypsilanti Lincoln

___

SECOND TEAM ALL-STATE (nominees receiving two or more votes)

Quarterback

Josh Czarnota, Fenton

Running Back

Elijah Collins, U-D Jesuit; Tariq Reid, Davison

Wide Receiver

Ty Slazinski, West Bloomfield; Taj Mustapha, West Bloomfield;

Linemen

Henry Janeway, Utica Eisenhower; Javon Foster, West Bloomfield; Andre Carter, Detroit Cass Tech; Alex Howie, Plymouth Salem; Eric Smith, Detroit Cass Tech

Linebacker

Aareon Broughton, Grand Blanc; Stephen Roncelli, Rochester Adams; Jonathan Moffett, Walled Lake Western

Specialist

Tariq Hardy, Waterford Mott

Defensive Back

Alex Wasyl, Pinckney; Vincent Gray, Rochester Adams; Terry O’Connor, Traverse City Central

Coach

Rod Beaton, Pinckney; Ryan Oshnock, Holland West Ottawa

___

HONORABLE MENTION

Quarterback

Max Wittwer, Utica Eisenhower; Cade Methner, Midland; Cam Thompson, Ypsilanti Lincoln; Luke Majick, Grand Rapids Forest Hills Central; Paul Tocco, Macomb Dakota; Tommy Schuster, Clinton Township Chippewa Valley; Nolan Bird, Grand Ledge; Tristan Robbins, Muskegon Mona Shores; John Paddock, Bloomfield Hills; Cal Endicott, Flushing; Dwan Mathis, Oak Park; Sam Johnson, Walled Lake Western; Connor Engel, Canton; Dequan Finn, Detroit King; Tobin Schwannecke, Traverse City Central.

Running Back

Jaren Mangham, Detroit Cass Tech; Zhamaine March, Detroit East English; Derek Thompson; Ypsilanti Lincoln; Ramania Williams, Detroit Cass Tech; Martin Money, Midland; Gavin Gohr, Saginaw Heritage; Exzair Edwards, Jackson; Chaise Ford, Birmingham Grooves; Kentrell Ware, Grand Blanc; Kendall Williams, Farmington; Cashual Goldsmith, Oak Park; Erik LaBonte, Traverse City West; Jack Sherwin, Traverse City Central

Wide Receiver

Traveon Maddox, Novi; Jacob Badalamenti, Warren De La Salle; Nathan Goralski, Romeo; Cal Johnston, Grand Ledge; Mathew Torey, Birmingham Brother Rice; Chanse Setzke, Fenton; Matt Gilbert, Southfield A&T; Tariq Hardy, Waterford Mott; Patrick Bicknell, Waterford Mott; Matt Moorer, Ypsilanti Lincoln.

Linemen

Cameron Wirtz, Battle Creek Lakeview; Vaughn Walker, Midland; Ethan Martin, Hartland; Cody Carone, Rockford; Dan VanOpstall, Jenison; Seth Hoonhorst, Hudsonville; Charlie Riddle, Birmingham Grooves; Isaiah Fleming, Jackson; Christian Zietvogel, Birmingham Grooves; Jack Sape, Bloomfield Hills; Trevor Edgar, Fenton; Alex Laverenz, Lakeland; Joe Natoci, Detroit Catholic Central; Justin Rogers, Oak Park; Cole Mitchell, Rochester Adams; Darrian Summerville, Southfield A&T; Tommy Larson, Walled Lake Northern; Joey George, Walled Lake Western; Bryce Locke, Waterford Mott; Javon Foster, West Bloomfield; Jalen Bell, Detroit King; Desjuan Johnson, Detroit East English; Bowen Brunner, Traverse City Central; Sawyer Perkette, Traverse City West; Brent Walters, Traverse City West.

Linebacker

Justin McMurren, Saginaw Heritage; Tommy Lappin, Hartland; Cauy Hendee, Pinckney; Jace Thornton, Grand Rapids Forest Hills Central; Khale Showers, Rockford; Jacob Dobbs, Warren De La Salle; Brock Horne, Romeo; Leonard Henry, Grand Blanc; Sam Kinne, Lake Orion; CJ Davis, Lakeland; Lance Dixon, West Bloomfield; Isaac Darkangelo, Detroit Catholic Central; CJ Gildersleeve, Saline; Marvin Ham, Belleville

Defensive Back

MJ Griffin, Saline; Bryce Clay, Grand Rapids Forest Hills Central; Josh DeBerry, Warren De La Salle; Khalil Dawsey, Birmingham Grooves; Jace Parrish, Grand Blanc; John Sage, Fenton; Jalen Robinson, Oak Park; Robert Daniel, Oak Park; Cole Patritto, Rochester Adams; Colton Baranowski, Waterford Mott; Nick Seidel, West Bloomfield; Xavier Goldsmith, Detroit Cass Tech; Jaeveyon Morton, Detroit King; Colin Troup Canton

Specialist

Nick Sierocki, Midland Dow; Slay Shajrah, Dearborn Fordson; Jack Morris, Utica Eisenhower; Patrick Lupro, Belleville; Tate Hallock, Grand Rapids Forest Hills Central

Kicker

Dan Riser, Grand Rapids Forest Hills; Aidan Jennings, Walled Lake Western; Gabe Pickett, Traverse City Central

Punter

Michael Abitheira, Troy; Cam Shook, Grosse Pointe South

Coach

Eric Schugars, Traverse City Central; Tim Wooer, Traverse City West; Tony Pettrito, Rochester Adams